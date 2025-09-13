Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo de un rescate con el helicóptero del GES. C7

Rescatado en helicóptero un senderista en el Teide

El hombre sufrió una caída en una zona de acceso al sendero de Cherfe, en municipio tinerfeño de Santiago del Teide

Europa Press

Santa Cruz de Tenerife

Sábado, 13 de septiembre 2025, 12:59

Un hombre ha tenido que ser rescatado este sábado en un helicóptero del GES tras sufrir una caída en una zona de acceso al sendero de Cherfe, en municipio tinerfeño de Santiago del Teide, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 08.30 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Próximos al lugar, rescatadores del helicóptero del GES accedieron hasta el afectado y, tras prestarle una primera asistencia, lo evacuaron en la aeronave hasta la helisuperficie de Bomberos Voluntarios de Adeje.

Ya en tierra, personal del Servicio de Urgencias Canario asistió al senderista, que presentó contusiones de carácter moderado, y fue trasladado en ambulancia al Hospital Universitario Hospiten Sur.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un accidente de tráfico provoca retenciones en la GC-1 a la altura de El Goro
  2. 2 Muere una exconcejal socialista en San Mateo
  3. 3 Fallece Ismael Omar, periodista deportivo de Radio Las Palmas
  4. 4 Los médicos alzan la voz contra un calendario de exámenes que puede provocar un «descalabro asistencial»
  5. 5 El calor golpea Canarias y la Aemet advierte: irá a más
  6. 6 Lopesan resulta adjudicatario de los tres hoteles de Santana Cazorla en Taurito y el de Las Tirajanas
  7. 7 Iván Gil frena la ansiedad amarilla a base de goles
  8. 8 Costas responde: «Las Canteras tiene inseguridad jurídica por la falta de gestión del Ayuntamiento»
  9. 9 La Justicia obliga a Santana Cazorla a devolver la finca donde está el parque acuático Lago Taurito
  10. 10 La dueña de Camino Viejo declara y aporta documentación a la Fiscalía Anticorrupción

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Rescatado en helicóptero un senderista en el Teide

Rescatado en helicóptero un senderista en el Teide