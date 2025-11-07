Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Imagen de archivo de un rescate con el helicóptero del GES. C7

Rescatadas dos senderistas en una zona de difícil acceso en Mogán

Un helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento evacuó a las mujeres, que se encontraban ilesas, hasta la helisuperficie de El Berriel

CANARIAS7

CANARIAS7

Mogán

Viernes, 7 de noviembre 2025, 17:44

Comenta

El helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) del Gobierno de Canarias realizó la tarde de este viernes un operativo de rescate en el municipio de Mogán, al sur de Gran Canaria, para auxiliar a dos senderistas que se habían perdido y no podían continuar su ruta en una zona de difícil acceso.

Tras ser localizadas, ambas mujeres fueron rescatadas en buen estado de salud y trasladadas hasta la helisuperficie de El Berriel, donde finalizaron la intervención sin requerir asistencia sanitaria.

El dispositivo se activó tras recibirse el aviso de que las senderistas se encontraban desorientadas y sin posibilidad de regresar por sus propios medios. La rápida actuación del GES permitió resolver la emergencia con éxito y sin incidencias.

