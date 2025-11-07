Rescatadas dos senderistas en una zona de difícil acceso en Mogán Un helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento evacuó a las mujeres, que se encontraban ilesas, hasta la helisuperficie de El Berriel

Imagen de archivo de un rescate con el helicóptero del GES.

CANARIAS7 Mogán Viernes, 7 de noviembre 2025, 17:44

El helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) del Gobierno de Canarias realizó la tarde de este viernes un operativo de rescate en el municipio de Mogán, al sur de Gran Canaria, para auxiliar a dos senderistas que se habían perdido y no podían continuar su ruta en una zona de difícil acceso.

Tras ser localizadas, ambas mujeres fueron rescatadas en buen estado de salud y trasladadas hasta la helisuperficie de El Berriel, donde finalizaron la intervención sin requerir asistencia sanitaria.

El dispositivo se activó tras recibirse el aviso de que las senderistas se encontraban desorientadas y sin posibilidad de regresar por sus propios medios. La rápida actuación del GES permitió resolver la emergencia con éxito y sin incidencias.

Esta tarde, helicóptero del #GES rescató ilesas a dos senderistas perdidas y que no podían continuar su camino, en un zona de difícil acceso en Mogán #GranCanaria



➡️Ambas fueron evacuadas hasta la helisuperficie de El Berriel pic.twitter.com/fIMkJojHXi — 112 Canarias (@112canarias) November 7, 2025