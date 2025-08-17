Rescatada en un helicóptero del GES tras sufrir una caída en una zona de difícil acceso en Moya La afectada, una mujer de 45 años, presentaba policontusiones y un traumatismo en la extremidad inferior de carácter moderado

Europa Press Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 17 de agosto 2025, 10:09

Una mujer, de 45 años, tuvo que ser rescatada este pasado sábado en helicóptero del GES tras sufrir una caída en una zona de difícil acceso en el Barranco de Azuaje, en el municipio de Moya (Gran Canaria), según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 12:09 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Una vez en el lugar, efectivos de Bomberos Voluntarios de Firgas accedieron hasta la afectada y le prestaron una primera atención, en la que presentó policontusiones y un traumatismo en la extremidad inferior de carácter moderado.

Posteriormente, rescatadores del helicóptero del GES se descolgaron de la aeronave e izaron a la afectada a la aeronave para evacuarla hasta la helisuperficie de Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín.

Ya en tierra, fue asistida por el personal del SUC y trasladada al servicio de urgencias de la instalación hospitalaria.