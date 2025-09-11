Se registra un incendio cerca del PIRS de Arico, en Tenerife Bomberos, CECOPIN y Protección Civil trabajan en la extinción del fuego; no se han registrado heridos, según informa el 112

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 10 de septiembre 2025, 23:12 Comenta Compartir

Un incendio fue declarado este miércoles en una zona próxima a la Planta Industrial de Residuos Sólidos (PIRS) del municipio de Arico, al sur de Tenerife. Las causas del fuego aún se desconocen, según informan fuentes del 112.

Hasta el lugar se han desplazado varias dotaciones de Bomberos de Tenerife, junto a efectivos de los Servicios de Seguridad y Emergencias (CECOPIN) y Protección Civil, quienes trabajan en la extinción de las llamas.

Por precaución, el Servicio de Urgencias Canario (SUC) ha enviado una ambulancia preventiva, aunque hasta el momento no ha sido necesario atender a ninguna persona.

Temas

Incendios