Recuperan tres coches robados en Países Bajos ocultos en un contenedor en el Puerto de Las Palmas El valor de los vehículos recuperados asciende a unos 150.000 euros

Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 24 de noviembre 2025, 14:07

La Guardia Civil del Puerto de la Luz y de Las Palmas, bajo la dependencia funcional de la Administración de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria, ha recuperado tres vehículos sustraídos en Países Bajos y que se encontraban ocultos en el interior de un contenedor con destino a África.

La recuperación de estos vehículos se ha producido el 28 de octubre cuando, agentes de la Unidad de Análisis e Investigación Fiscal y Fronteras (UDAIFF), pertenecientes a la Sección Fiscal y de Fronteras del Puerto de La Luz, realizaban un control rutinario dentro de las labores habituales de prevención del tráfico ilícito de vehículos robados en Europa, según ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.

Durante estas actuaciones y, tras analizar la información disponible, los agentes realizaron un análisis de riesgos sobre la carga transportada por un buque procedente del norte de Europa y atendiendo al resultado de esta valoración solicitó al Administrador de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria la inspección física de un contenedor sospechoso, con origen en el puerto de Amberes (Bélgica) y destino final el puerto de Banjul (Gambia).

En la apertura del contenedor, los agentes comprobaron que el contenido declarado no coincidía con la carga real, ya que en su interior se localizaron tres vehículos de la marca Toyota, modelo RAV4, y tras verificar las matrículas, así como los números de bastidor, confirmaron que los tres automóviles figuraban como sustraídos en Róterdam (Países Bajos), principalmente durante el mes de septiembre de 2025. El valor conjunto de los vehículos recuperados asciende a unos 150.000 euros.

La Unidad de Análisis e Investigación Fiscal y Fronteras (UDAIFF) de la Guardia Civil se ha hecho cargo de las diligencias, elaborando el correspondiente atestado policial, que ha sido remitido al Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Las Palmas de Gran Canaria.