Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo de contenedores en el Puerto de la Luz. Arcadio Suárez

Recuperan tres coches robados en Países Bajos ocultos en un contenedor en el Puerto de Las Palmas

El valor de los vehículos recuperados asciende a unos 150.000 euros

Ep

Las Palmas de Gran Canaria

Lunes, 24 de noviembre 2025, 14:07

Comenta

La Guardia Civil del Puerto de la Luz y de Las Palmas, bajo la dependencia funcional de la Administración de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria, ha recuperado tres vehículos sustraídos en Países Bajos y que se encontraban ocultos en el interior de un contenedor con destino a África.

La recuperación de estos vehículos se ha producido el 28 de octubre cuando, agentes de la Unidad de Análisis e Investigación Fiscal y Fronteras (UDAIFF), pertenecientes a la Sección Fiscal y de Fronteras del Puerto de La Luz, realizaban un control rutinario dentro de las labores habituales de prevención del tráfico ilícito de vehículos robados en Europa, según ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.

Durante estas actuaciones y, tras analizar la información disponible, los agentes realizaron un análisis de riesgos sobre la carga transportada por un buque procedente del norte de Europa y atendiendo al resultado de esta valoración solicitó al Administrador de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria la inspección física de un contenedor sospechoso, con origen en el puerto de Amberes (Bélgica) y destino final el puerto de Banjul (Gambia).

En la apertura del contenedor, los agentes comprobaron que el contenido declarado no coincidía con la carga real, ya que en su interior se localizaron tres vehículos de la marca Toyota, modelo RAV4, y tras verificar las matrículas, así como los números de bastidor, confirmaron que los tres automóviles figuraban como sustraídos en Róterdam (Países Bajos), principalmente durante el mes de septiembre de 2025. El valor conjunto de los vehículos recuperados asciende a unos 150.000 euros.

La Unidad de Análisis e Investigación Fiscal y Fronteras (UDAIFF) de la Guardia Civil se ha hecho cargo de las diligencias, elaborando el correspondiente atestado policial, que ha sido remitido al Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Las Palmas de Gran Canaria.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La calima se aleja de Canarias y la Aemet advierte del giro que llega en las próximas horas
  2. 2 Atropello en Juan Manuel Durán deja dos personas afectadas en Las Palmas de Gran Canaria
  3. 3 Muere un motorista tras perder el control y colisionar con un coche estacionado en Gáldar
  4. 4 El Supremo resuelve la polémica por Carlos Baute: solo puede haber conciertos de carnaval tras las galas
  5. 5 Obras Públicas reanuda este lunes las obras del soterramiento en Belén María
  6. 6 Muere Zenón Sánchez, el jefe de la Policía Local conocido como el cuarto rey mago
  7. 7 A juicio por llevarse 100.000 euros de la comunidad de vecinos de los Apartamentos Australia en Playa del Inglés
  8. 8 Los centros de crisis canarios ya han atendido 23 agresiones sexuales en grupo: «Son devastadoras»
  9. 9 La Aemet apaga los avisos y Canarias se prepara para el pico de calor por unas horas
  10. 10 La viñeta de Morgan de este lunes 24 de noviembre

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Recuperan tres coches robados en Países Bajos ocultos en un contenedor en el Puerto de Las Palmas

Recuperan tres coches robados en Países Bajos ocultos en un contenedor en el Puerto de Las Palmas