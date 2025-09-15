Recuperan el cadáver de un hombre entre kilos de basura en un garaje de Lanzarote La víctima es un alemán de 73 años que padecía del síndrome de Diógenes

Imágenes de la entrada al garaje donde el fallecido se encontraba sepultado por basura.

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 15 de septiembre 2025, 11:17

Los bomberos encontraron el cádaver de un hombre con el síndrome de Diógenes la madrugada de este lunes en la calle Sancocho, 19, en el municipio de San Bartolomé, en Lanzarote.

Tras recibir el aviso de que el inquilino no respondía a las llamadas y los vecinos del barrio no lo veían hacía varios días, el Consorcio de Seguridad y Emergencias envió a profesionales especializados para forzar la puerta de entrada a un garaje.

Los equipos procedieron a sacar kilos de basura y enseres viejos para que la Policía Local pudiese entrar. Una vez dentro, encontraron el cadáver de un varón alemán de 73 años que vivía en un interior.

Imágenes de la entrada al garaje donde el fallecido se encontraba sepultado por basura.

Según informó el Consorcio de Seguridad y Emergencias, esperaron a la llegada de la Policía Judicial y de los Servicios fúnebres para colaborar en la extracción del cadaver, ya que se encontraba sepultado entre la basura.

