Detenido en San Telmo un joven con más de 40 gramos de hachís y marihuana

Fue interceptado en la capital grancanaria por una patrulla de paisano | Se le intervinieron 41 gramos de hachís, 3,5 gramos de cogollos de marihuana y un cigarro liado tipo porro

Las Palmas de Gran Canaria

Sábado, 6 de diciembre 2025, 12:45

La Policía Nacional ha detenido en Las Palmas de Gran Canaria, a un joven de 21 años, por un presunto delito contra la salud pública, al que se le intervinieron estupefacientes (hachís y marihuana).

Los hechos ocurrieron en la mañana del pasado día 4 de diciembre, durante un dispositivo de prevención de la seguridad ciudadana llevado a cabo por agentes de paisano en la plaza de San Telmo.

Los agentes, pertenecientes a la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana, observaron a un individuo que adoptó una actitud esquiva y sospechosa al detectar la presencia policial.

Tras identificarse como agentes mediante placa y carné profesional, procedieron a la identificación del sujeto y a realizarle un cacheo superficial de seguridad, en el que se localizaron en su bolso tipo bandolera tres efectos relacionados con sustancias estupefacientes.

Los agentes intervinieron los efectos que correspondían a un plástico termo sellado con un trozo de sustancia compacta marrón, al parecer hachís, con un peso aproximado de 41 gramos.

Un segundo envoltorio con cogollos de marihuana, con un peso aproximado de 3,5 gramos y un cigarro liado tipo porro, también aparentemente de hachís.

El detenido, junto con las sustancias aprehendidas, una vez finalizadas las diligencias policiales fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente.

La Policía Nacional mantiene su compromiso permanente con la seguridad ciudadana y la prevención del consumo y distribución de drogas, gracias a la presencia activa de los agentes en zonas urbanas y de gran afluencia que permite detectar conductas ilícitas y mantener espacios públicos más seguros para todos los vecinos.

