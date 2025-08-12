La Policía Nacional detiene a una joven, a la que se le relacionan al menos, 12 delitos de estafa El modus operandi era ofertar a través de páginas web de inmobiliarias y redes sociales el alquiler de una habitación, quedándose con el adelanto que facilitaban las víctimas

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Martes, 12 de agosto 2025, 12:10

Agentes de la Policía Nacional en Las Palmas de Gran Canaria, han detenido el pasado día 4 de julio, a una joven de 21 años, como presunta autora de múltiples delitos de estafa.

Los investigadores tuvieron conocimiento de los hechos, a través de varias denuncias presentadas, en las que se hacía referencia a una mujer que empleaba el modus operandi consistente en, ofertar a través de páginas web dedicadas al sector inmobiliario y en redes sociales, el alquiler de una habitación en diferentes ciudades del territorio nacional como Madrid, Mallorca o Las Palmas de G.C. entre otras, y solicitar a las víctimas una fianza que oscilaba entre los 350 € y 600 € para posteriormente, tras recibir el pago, cortar las comunicaciones y no devolver el dinero.

Los agentes tras realizar las pesquisas necesarias, lograron identificar a la sospechosa, la cual tenía 4 reclamaciones judiciales de detención y personación por varios juzgados.

Además, se le pudo relacionar con otros 12 hechos delictivos de la misma índole, cometidos en diferentes puntos de la geografía española. La detenida usurpaba identidades de terceras personas para tratar de desvincularse de los hechos investigados.

Durante la investigación se pudo acreditar que la joven, también había realizado estafas por la venta de entradas para conciertos a través de aplicaciones móviles por las que cobraba un precio aproximado de 30 €.

La investigada, que se desplazaba de manera itinerante por diferentes puntos del territorio nacional con el fin de ocultarse y dificultar la labor de localización por parte de los agentes, fue puesta a disposición de la autoridad judicial competente una vez finalizadas las diligencias policiales.