La Policía Nacional detiene a un hombre por robar en la catedral de Santa Ana y la parroquia de San Bernardo El detenido había sustraído dinero y diversos objetos | Ya ha pasado a disposición judicial

Efe Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 13 de octubre 2025, 16:06 | Actualizado 16:16h.

La Policía Nacional ha detenido en Las Palmas de Gran Canaria a un hombre de 39 años como presunto autor de dos robos, uno en la parroquia de San Bernardo y otro en la catedral de Santa Ana, de donde se llevó dinero y varios objetos. El detenido forzó las cerraduras de las puertas de ambos centros para perpetrar los robos, según ha informado este lunes en un comunicado la Jefatura Superior de Canarias.

Las investigaciones se iniciaron a comienzos de octubre, tras la denuncia presentada por los responsables de la Parroquia de San Bernardo, quienes informaron de que alguien había accedido al interior del templo durante la madrugada forzando una de las puertas laterales, explica la nota.

En el interior, el autor sustrajo dinero en efectivo procedente de los donativos, varias herramientas utilizadas para el mantenimiento del edificio y diversos objetos litúrgicos de pequeño valor. Asimismo, se detectaron daños materiales en el mobiliario y cerraduras del recinto.

Días más tarde, se tuvo conocimiento de un segundo robo en la catedral de Santa Ana, donde el autor empleó un método similar para acceder, fracturando una de las puertas de acceso. En este caso, sustrajo dinero del cepillo, una caja metálica con llaves, un pequeño equipo de audio y otros efectos pertenecientes al templo, ocasionando igualmente desperfectos en la cerradura y en varios enseres del interior.

Las gestiones policiales permitieron comprobar que ambos hechos presentaban un idéntico 'modus operandi', lo que llevó a los investigadores a centrar sus esfuerzos en un mismo sospechoso, que fue localizado y detenido en el mismo casco histórico de la ciudad, y posteriormente puesto a disposición judicial.