Las bicicletas supestamente robadas por el detenido. Policía Nacional

La Policía Nacional detiene en Gran Canaria a un hombre de 72 años por el robo sistemático de bicicletas

El detenido fue localizado con once bicicletas y ya ha pasado a disposición judicial

Efe

Las Palmas de Gran Canaria

Lunes, 29 de septiembre 2025, 12:44

La Policía Nacional ha detenido en San Bartolomé de Tirajana, en el sur de Gran Canaria, a un hombre de 72 años, con antecedentes policiales, como presunto autor de un delito de hurto tras la sustracción sistemática de bicicletas en varias localidades de la isla.

La investigación se inició en agosto, después de que se denunciara la sustracción de una bicicleta eléctrica valorada en 2.800 euros, ha informado este lunes el cuerpo policial en un comunicado.

El autor se desplazaba en guagua hasta zonas alejadas de su residencia, donde seleccionaba las bicicletas para sustraerlas. Para tratar de pasar desapercibido, vestía indumentaria de ciclista y portaba una mochila en la que llevaba una cizalla con la que forzaba los sistemas de seguridad, ha explicado la Policía.

Además, el arrestado utilizaba simuladores de tatuajes en los brazos con el fin de dificultar su identificación y, tras consumar los robos, regresaba a su domicilio transportando las bicicletas en la bodega de la guagua.

Las pesquisas policiales determinaron que el investigado podía llegar a sustraer varias bicicletas en una misma mañana, que posteriormente ofrecía en venta ambulante en la zona de su residencia.

El detenido fue localizado en San Bartolomé de Tirajana, donde fueron recuperadas un total de once bicicletas sustraídas en su domicilio, y ya ha sido puesto a disposición del juez.

