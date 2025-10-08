Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Imagen de la droga y el dinero incautado a los detenidos. Policía Nacional

La Policía Nacional desmantela un punto de venta de cocaína y hachís en Arona

Han sido incautados 728 gramos de cocaína, 3638 gramos de hachís y 11.000 euros en efectivo en el sur de Tenerife

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Miércoles, 8 de octubre 2025, 11:24

Comenta

La Policía Nacional ha desmantelado un punto de venta de cocaína y hachís establecido en la zona de Ten-Bel, en el municipio tinerfeño de Arona. Los investigados han sido detenidos por la comisión de un presunto delito de tráfico de drogas ya que se les incautaron 728 gramos de cocaína, 3638 gramos de hachís, 11000 euros en efectivo, una navaja y un vehículo.

En el marco de una investigación dirigida al tráfico de drogas, los agentes recibieron informaciones sobre dos personas que estaban dedicándose presuntamente a la venta de diferentes tipos de sustancias estupefacientes en su vivienda ubicada en el municipio de Arona.

Tras una laboriosa investigación, los agentes pudieron recopilar una serie de indicios incriminatorios contra los ahora detenidos, de forma que, tras la oportuna autorización judicial se procedió a la entrada y registro en el mencionado inmueble. Los detenidos fueron puestos posteriormente a disposición de la autoridad judicial competente, la cual decretó su ingreso en prisión.

