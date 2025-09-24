La Policía Nacional desmantela una plantación con 567 plantas de marihuana en Telde
Se ha detenido al autor por un delito de tráfico de drogas | En el registro se intervinieron además cogollos de canabis, útiles de manipulación y una báscula de precisión
CANARIAS7
Las Palmas de Gran Canaria
Miércoles, 24 de septiembre 2025, 14:04
La Policía Nacional ha detenido en Telde (Gran Canaria) a un hombre de 39 años como presunto autor de un delito contra la salud pública, tras intervenirse en dos inmuebles vinculados a él más de medio millar de plantas de cannabis, así como diversos efectos relacionados con el cultivo y manipulación de esta sustancia.
El pasado 16 de septiembre, los agentes del Grupo de Policía Judicial – Estupefacientes de la Comisaría Local de Telde recibieron información sobre la posible existencia de una plantación de cannabis en una finca rústica situada en el barrio de Jinámar.
Establecido un dispositivo de vigilancia, los agentes interceptaron al hombre cuando éste accedía al interior de la finca. En la inspección del terreno fueron localizadas 106 plantas de cannabis en estado de floración, además de herramientas para el corte y manipulación de la droga.
En el cacheo de seguridad efectuado al investigado se le intervinieron 190 euros en efectivo. Posteriormente, en un segundo inmueble, los agentes incautaron 461 plantas secas de cannabis, una bolsa con cogollos y una báscula de precisión.
Con esta actuación policial se logró neutralizar un centro de producción y almacenamiento de marihuana en la isla, evitando su distribución en el mercado ilícito. El detenido fue trasladado a dependencias policiales y, tras la instrucción del atestado correspondiente, puesto a disposición de la Autoridad Judicial.
