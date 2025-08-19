Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Imagen de la detención por parte de la Policía Nacional.
Imagen de la detención por parte de la Policía Nacional.

La Policía Nacional arresta a un hombre por un delito de malos tratos continuados en el ámbito familiar

El arrestado, considerado peligroso y requerido por diferentes órganos judiciales, ingresó en prisión preventiva tras un operativo en el que participaron unidades especiales

CANARIAS7

CANARIAS7

Santa Cruz de Tenerife

Martes, 19 de agosto 2025, 11:07

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Santa Cruz de Tenerife a un hombre acusado de un presunto delito de malos tratos habituales en el ámbito de la violencia de género. La intervención se produjo tras la denuncia interpuesta por la víctima, que relató agresiones físicas continuadas por parte de su pareja, así como amenazas graves dirigidas tanto contra ella como contra su entorno más cercano, acompañadas de conductas de acoso y control.

Según fuentes policiales, sobre el arrestado pesaban además tres requisitorias judiciales por la presunta comisión de distintos delitos, lo que llevó a los investigadores a considerar al individuo como especialmente peligroso. De hecho, los agentes barajaban la posibilidad de que pudiera estar en posesión de armas de fuego, armas blancas y varios perros catalogados como potencialmente peligrosos.

Ante la imposibilidad de localizarlo en un primer momento, y tras comprobar su situación judicial, la autoridad competente autorizó la entrada y registro en su domicilio. En el dispositivo participaron varias unidades especiales de la Policía Nacional, que lograron localizar y detener al sospechoso con rapidez y sin incidentes.

El detenido fue puesto inmediatamente a disposición judicial, y la autoridad competente decretó su ingreso en prisión preventiva.

