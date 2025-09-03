La Policía Nacional de Arrecife detiene a tres miembros de una organización criminal y se incautan 55 kilos de cocaína Los arrestados localizados en una vivienda vacacional en Playa Honda ingresaron de inmediato en prisión tras el decreto de la autoridad judicial

CANARIAS7 Arrecife Miércoles, 3 de septiembre 2025, 11:57

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Lanzarote a tres hombres de 44, 47 y 49 años de edad, todos ellos con antecedentes policiales, como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal. En la operación se han incautado 55 kilogramos de cocaína cuyo valor en el mercado ilícito supera los 1.600.000 euros.

Las detenciones se realizaron el pasado 8 de mayo, cuando los agentes del Grupo de Estupefacientes de la Comisaría Local de Arrecife detectaron los desplazamientos frecuentes de los sospechosos desde Gran Canaria a Lanzarote, donde permanecían cortos periodos de tiempo con la finalidad de distribuir sustancias estupefacientes.

Tras su llegada a la isla, los policías establecieron un dispositivo de vigilancia y seguimiento, comprobando que los tres investigados adoptaban numerosas medidas de contravigilancia para tratar de detectar la presencia policial.

Un día después, los investigadores observaron a los detenidos acceder a una vivienda vacacional en Playa Honda portando bolsos de viaje de gran peso.

En ese momento, los agentes interceptaron uno de los coches, localizando en el interior de dos mochilas 18 paquetes de cocaína con un peso aproximado de 20 kilogramos. El registro posterior en la vivienda permitió intervenir otros 32 paquetes con un peso cercano a 35 kilogramos.

Los arrestados fueron puestos a disposición judicial, decretándose el ingreso inmediato en prisión de los tres detenidos.