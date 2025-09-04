Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Sustancia y dinero incautado en la detención. C7

La Policía Local de Mogán detiene a un hombre por tráfico de drogas

El individuo fue arrestado como presunto autor de un delito contra la salud pública, tras ser sorprendido en posesión de diversas sustancias estupefacientes preparadas para su venta

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Jueves, 4 de septiembre 2025, 15:18

Agentes de la Policía Local de Mogán que realizaban un servicio de paisano, observaron en torno a las 20:30 horas del pasado 30 de agosto a un individuo con actitud sospechosa en la Avenida Tomás Roca Bosch de Puerto Rico. El hombre intentaba abordar a varias viandantes para, presuntamente, ofrecerles drogas. Durante la vigilancia, los agentes comprobaron cómo ocultaba de manera reiterada pequeños envoltorios bajo un vehículo estacionado en la zona.

Ante estos hechos, una patrulla uniformada acudió al lugar para proceder a su identificación. Al percatarse de la presencia policial, el sospechoso intentó huir e introducirse en el centro comercial, arrojando un objeto debajo de un coche de color gris. Fue interceptado poco después, procediéndose a su identificación y registro, en el que se le intervinieron 330 euros en billetes de diverso valor.

Posteriormente, se localizó el envoltorio que había arrojado, encontrando en su interior 19 dosis de supuesta cocaína (8,15 gramos), una bolsa de marihuana (3,77 gramos) y otra de hachís, todo ello oculto dentro de una cajetilla de tabaco.

Tras ser informado de sus derechos, el detenido fue trasladado a las dependencias de la Policía Local de Mogán para la instrucción de diligencias y, posteriormente, al Puesto Principal de la Guardia Civil de Puerto Rico.

