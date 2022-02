La Policía Local identifica a 41 menores en La Florida, que también excedía el aforo

La Policía Local de la capital grancanaria informó a mediodía de ayer en su cuenta de Twitter de una operación realizada de madrugada en un local nocturno, en el que había 223 personas y 41 menores de edad. El escueto mensaje policial, acompañado de una foto, no señalaba el local concreto de la intervención. Fuentes oficiales confirmaron a este periódico que se trata de La Florida, el local de ocio nocturno de la calle La Pelota, en Vegueta, que ha sido protagonista de otras actuaciones similares en pleno nivel 4 en Gran Canaria por la alta de incidencia de contagios por el coronavirus.

La intervención se llevó a cabo porque no se respetaban las limitaciones de aforo impuestas por la pandemia. También porque se hallaban en su interior menores de edad. Lo que no esperan los agentes que intervinieron fue dar nada menos que con 223 personas y que de ellas 41 fueran menores de edad.

El operativo fue llevado a cabo por una unidad de los GOIA-UE tras recibir una alerta desde el Cemelpa.

En las últimas semanas el local de ocio nocturno La Florida ha sido objeto de críticas por los vecinos de Vegueta por la reiteración de incidencias, ya sea por exceso de ruido como por no respetar las restricciones derivadas de la pandemia. Desde las asociaciones empresariales de ocio nocturno y de hostelería se ha insistido en no culpar a todo el sector de un problema focalizado en un negocio concreto.

Por su parte, entre los agentes policiales empieza a cundir, por un lado, la incredulidad ante la acumulación de intervenciones y la aparente pasividad del Ayuntamiento de la capital grancanaria, y, por otro, la preocupación por el riesgo que se corre en un recinto cerrado cuando se acumula tal cantidad de personas, con el añadido de que hay decena de menores de edad.

¿Qué responde la propiedad de La Florida? El pasado mes, en declaraciones a la cadena Cope, la propietaria declaró que en su local de ocio nocturno se cumple con todas las medidas exigidas por las autoridades, incluyendo las relativas a aforos por la pandemia, al tiempo que agregó que las actas levantadas por los agentes de la Policía Local carecen de fundamento real: «La presión vecinal es la que no permite ningún tipo de local de ocio nocturno en la zona», declaró a Cope, «ya lograron retirar los carnavales y ahora quieren acabar con el único local de ocio nocturno de la zona, que es el mío».

A comienzos de este mes, tras otras dos intervenciones policiales, la dueña de La Florida, Carolina Palacios, declaró lo siguiente en Televisión Canaria: «Aquí siempre tenemos especial precaución con las medidas anti covid y mucho cuidado tanto con la gente, como con los clientes. No se ha producido ningún desalojo en nuestro local y, desafortunadamente, tenemos todos los días a la policía cerca desde el jueves hasta el sábado. Aquí no ha habido ningún desalojo, cumplimos las normas, tenemos permisos, hojas de reclamaciones, está todo legal.

Hay insistencia en que no haya locales de ocio nocturno en esta zona y por eso nos están declarando la guerra y esta persecución, intimidación y coacción. Siempre mantenemos el horario de apertura y cierre que está establecido», comentó.

Ante las cámaras, agregó: «Si la gente está en la calle bebiendo, es problema de la policía, no mío. Están dando a entender que hay un delito que no he cometido. Las actas de la policía no son ciertas y carecen de veracidad de forma absoluta»,