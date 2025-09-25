Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Imagen de la carga que llevaba el conductor en su vehículo. Policía Canaria

La Policía Canaria interviene a un conductor por infracción múltiple en el transporte de residuos

No contaba con la autorización necesaria y el vehículo tenía la ITV caducada

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Jueves, 25 de septiembre 2025, 17:40

El grupo de transporte de la Unidad de Vigilancia e Inspección Administrativa (UVIA) del Cuerpo General de la Policía Canaria ha levantado acta por infracciones múltiples a un conductor que transportaba residuos. El control de los agentes se llevó a cabo cuando circulaba por el municipio grancanario de San Bartolomé de Tirajana.

El implicado realizaba esta actividad sin estar registrado ni autorizado, incumpliendo la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados, lo que puede considerarse como una infracción muy grave y conllevar sanciones de hasta 100.000 euros.

Además, se da la circunstancia de que el vehículo circulaba con la ITV caducada, contraviniendo la normativa de seguridad vial, por lo que se procedió a su inmovilización al poner en riesgo la seguridad vial.

Por último, los agentes hallaron droga para consumo personal que, aunque no se considera delito, constituye también una infracción de la ley de seguridad ciudadana.

