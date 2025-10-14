Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Imagen de archivo de la policía canaria. C7

La Policía Canaria identifica a dos falsos guías turísticos en el norte de Gran Canaria en un operativo de control

Los agentes detectaron irregularidades en los sectores del turismo y transporte durante un operativo, en el que se localizó a dos personas que ejercían como guías sin la habilitación requerida

Las Palmas de Gran Canaria

Martes, 14 de octubre 2025, 09:05

La Unidad de Vigilancia e Inspección del Cuerpo General de la Policía Canaria ha detectado varias irregularidades en los sectores del turismo y del transporte durante un operativo realizado en la zona norte de la isla de Gran Canaria, donde identificó a dos personas que ejercían como guías turísticos sin la habilitación correspondiente.

Estas actuaciones, según ha informado la Consejería regional de Presidencia en nota de prensa, se enmarcan en el compromiso del cuerpo con el control del intrusismo profesional y la garantía de la seguridad en los servicios ofrecidos a residentes y turistas.

En relación con ello, desde la Policía Canaria se indica que la figura del guía turístico tiene una «relevancia estratégica, no solo por su papel» en la transmisión del conocimiento cultural y patrimonial, sino también por «su contribución a la seguridad, confianza y satisfacción» de los visitantes.

Por ello, advierte de que la falta de control sobre guías no acreditados supone un «riesgo directo» para la seguridad de los usuarios, así como para la imagen internacional del destino.

