La Policía Canaria detiene a un joven por llevar 105 gramos de cocaína en su coche en Agüimes El detenido, de 19 años, también tenía en su poder 1.085 euros en efectivo

Europa Press Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 22 de septiembre 2025, 16:16 Comenta Compartir

La Policía Autonómica ha detenido a un joven, de 19 años, por un presunto delito contra la salud pública al llevar cocaína en su coche en Agüimes (Gran Canaria).

En concreto, la detención como presunto autor de un delito contra la salud pública la realizaron agentes del Cuerpo General de la Policía Canaria, pertenecientes a la Unidad de Seguridad Ciudadana (USEC), el 18 de septiembre, cuando sorprendieron al joven en el interior de un vehículo, según ha informado la Consejería regional de Presidencia en nota de prensa.

Seguidamente le inspeccionaron y encontraron que el joven llevaba 105 gramos presuntamente de cocaína, así como 1.085 euros en efectivo, fraccionados en billetes de distinta cantidad.

Esta actuación se enmarca en las labores de vigilancia y prevención que desarrolla la Unidad de Seguridad Ciudadana (USEC) en distintos municipios de Canarias.