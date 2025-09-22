Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de lo incautado al joven detenido en Agüimes. Policía Canaria

La Policía Canaria detiene a un joven por llevar 105 gramos de cocaína en su coche en Agüimes

El detenido, de 19 años, también tenía en su poder 1.085 euros en efectivo

Europa Press

Las Palmas de Gran Canaria

Lunes, 22 de septiembre 2025, 16:16

La Policía Autonómica ha detenido a un joven, de 19 años, por un presunto delito contra la salud pública al llevar cocaína en su coche en Agüimes (Gran Canaria).

En concreto, la detención como presunto autor de un delito contra la salud pública la realizaron agentes del Cuerpo General de la Policía Canaria, pertenecientes a la Unidad de Seguridad Ciudadana (USEC), el 18 de septiembre, cuando sorprendieron al joven en el interior de un vehículo, según ha informado la Consejería regional de Presidencia en nota de prensa.

Seguidamente le inspeccionaron y encontraron que el joven llevaba 105 gramos presuntamente de cocaína, así como 1.085 euros en efectivo, fraccionados en billetes de distinta cantidad.

Esta actuación se enmarca en las labores de vigilancia y prevención que desarrolla la Unidad de Seguridad Ciudadana (USEC) en distintos municipios de Canarias.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Meneo en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria: ¿Sánchez pasa de Vox al PP?
  2. 2 El Gobierno pasa a Canarias a prealerta por calor tras una noche por encima de los 30 grados
  3. 3 Así será el módulo penitenciario del hospital Insular: sala de espera y cinco habitaciones
  4. 4 Asaltan con cuchillo a un taxista en Telde de madrugada
  5. 5 Controlado un conato de incendio en una casa cueva en Santa Lucía de Tirajana
  6. 6

    Cazas alemanes interceptan un avión-espía ruso sobre el mar Báltico
  7. 7 Declarado el fraude de bitcóin que afectó a miles de inversores: «Es un hito histórico»
  8. 8 Tobey y Wong sacan el orgullo en la odisea del derbi (85-86)
  9. 9 MetroGuagua no sale del túnel de Santa Catalina
  10. 10 Condenado por estafar a un matrimonio al que vendió una casa prefabricada que nunca entregó

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 La Policía Canaria detiene a un joven por llevar 105 gramos de cocaína en su coche en Agüimes

La Policía Canaria detiene a un joven por llevar 105 gramos de cocaína en su coche en Agüimes