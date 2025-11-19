La Policía de Arrecife salva la vida a un vecino de La Destila que pudo perecer en un incendio Los agentes derriban la puerta para rescatar a la persona que se encontraba inconsciente en el suelo del salón, en la tercera planta de un edificio residencial

La rápida actuación de un agente de la Policía Local de Arrecife, que contó con el apoyo de Protección Civil, permitió salvar la vida de un vecino de la ciudad, residente en el barrio de La Destila, que estuvo a punto de perecer por un incendio en el interior de su vivienda.

El pasado 14 de noviembre la Central de la Policía Local de Arrecife recibe una llamada donde se avisa de un incendio en una vivienda, y en cuyo interior de hallaba una persona pidiendo auxilio. Agentes de la Policía Local se trasladan a la dirección reseñada por incendio en la vivienda localizada en la tercera planta, donde una persona en su interior pedía auxilio.

Un agente identifica la vivienda, de la que sale humo por debajo de la puerta, encontrándose la caja escalera llena también de humo. Este agente llama a la puerta y no contesta nadie, y tras varios intentos consigue derribar la puerta.

Sin visibilidad alguna en el interior por humo muy denso, accede un nuevo agente de refuerzo que se persona también en el inmueble. Ambos, haciendo uso de su equipamiento, localizan yacida en el suelo del salón a un varón adulto sin camisa, en estado semiinconsciente con grave dificultad respiratoria.

Observan a una persona de elevado peso corporal y consiguen arrastrarla por los brazos hasta el exterior de la vivienda donde con ayuda de otros cuatro agentes locales consiguen bajar a este vecino una planta inferior libre de humo. Toman las constantes vitales a esta persona y comunican nuevamente con la sala de emergencias 112, donde se personan más tarde los bomberos del Consorcio de Emergencias de Lanzarote, que procedieron a la extinción del incendio y ventilación del inmueble.

Seguidamente, según se detalla en el informe de la Policía Local, se persona también una ambulancia básica del SUC con indicativo 13.11 y posteriormente una ambulancia medicalizada con indicativo 13.90, quienes estabilizan al vecino afectado, el cual también presenta signos elevados de embriaguez.

Al lugar acuden de refuerzo integrantes de la Unidad de Protección Civil de Arrecife quienes colaboran con la emergencia. Dos agentes de la Policía Local de Arrecife realizaron un servicio de escolta de la ambulancia hasta el Hospital Universitario Doctor José Molina Orosa, en Arrecife, donde ese vecino fue ingresado en estado grave.

Los agentes de la Policía Local, una vez sofocado el incendio en el inmueble, realizaron una inspección ocular pudiéndose comprobar que el incendio tuvo origen en la cocina. Y posteriormente se persona en el lugar una persona que se identifica como familiar del rescatado, el cual refiere residir con la víctima, haciéndose cargo de la vivienda.