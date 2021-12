El pistolero de Tarragona actuó por venganza por su despido

El día después del suceso que ha conmocionado Tarragona, en que un pistolero se tomó la justicia por su mano y se lió a tiros contra sus antiguos compañeros de trabajo, en la empresa Securitas, y luego se enfrentó atrincherado contra los Mossos, en una masía abandonada muy cerca de la capital tarraconense, el consejero de Interior de la Generalitat, Joan Ignasi Elena, ha informado que los heridos evolucionan positivamente. Los más graves son el propio pistolero, que recibió impacto de bala en su enfrentamiento con la Policía catalana cuando se atrincheró en la masía, tras atacar a sus excompañeros en la empresa, y dos empleados de la compañía a los que disparó en el ataque, ingresados ayer en estado crítico. Un tercer trabajador fue hospitalizado grave. Todos ellos «esperemos que evolucionen positivamente», ha dicho Elena en Rac-1. Hay un quinto herido, el agente de los Mossos al que disparó el asaltante, si bien fue el menos grave ya que recibió un disparo en el brazo.

Elena ha confirmado que el hombre, de 45 años, origen rumano y exvigilante de seguridad, actuó por «rencor» hacia sus excompañeros por una cuestión laboral: fue despedido o al menos no le renovaron el contrato. Cogió el arsenal que tenía en casa por sed de venganza. De hecho, ya había amenazado a sus exjefes con correos electrónicos, en los que adjuntaba fotos suyas muy armado. El pistolero estaba fuertemente armado y era my violento, según ha detallado el consejero. Los Mossos trataron de negociar para que se entregara, pero de acuerdo a la versión que da la Policía catalana, el hombre se atrincheró con la intención de «afrontar un combate a tiros» con los agentes. «No tenía miedo a disparar», según Elena. Lo hizo en la empresa, cuando atentó contra sus excompañeros, lo hizo después para saltarse el control policial en una rotonda y lo hizo finalmente en la masía donde siguió disparando. No tenía intención de entregarse y fue reducido con disparos a las extremidades. Llevaba además chaleco antibalas. No tenía antecedentes penales y no está claro si tenía licencia de armas o la tenía caducada.

En cualquier caso, la investigación, según el consejero, debe resolver cómo consiguió tantas armas y de dónde las adquirió y en qué circuito. Elena ha asegurado que gracias a la intervención de los Mossos se evitó que causara más heridos. «Este personaje podía haber hecho mucho más daño si no hubiera sido por la actuación de los Mossos», ha destacado el consejero. Elena ha insistido en que se trata de una persona «especialmente violenta» y que ya había protagonizado «algún otro enfrentamiento». «Su comportamiento violento es tan evidente que seguro que no venía de un día para otro», ha rematado el consejero.