Directo Parlamento de Canarias, en directo: la Cámara debate sobre el 'Decreto Canarias', Radiotelevisión Canaria, el REF y el reto demográfico
imagen de la moto tirada tras la persecución. C7

Persecución de película en Gáldar: ignora el alto de la policía, huye a gran velocidad y acaba detenido

Los hechos ocurrieron cuando una patrulla trató de dar el alto al conductor, que hizo caso omiso a las autoridades emprendiendo la huida

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Martes, 25 de noviembre 2025, 13:16

La Policía Canaria ha detenido a un varón, mayor de edad, después de protagonizar una peligrosa persecución por varias calles de Sardina del Norte, en el municipio grancanario de Gáldar, mientras conducía una motocicleta a gran velocidad y poniendo en riesgo la seguridad del resto de usuarios de la vía.

Los hechos ocurrieron cuando una patrulla trató de dar el alto al conductor, que hizo caso omiso tanto a las señales luminosas como a las acústicas de los vehículos policiales. Ante la negativa a detenerse, el motorista inició la huida realizando múltiples infracciones de tráfico que incrementaron la peligrosidad de la situación en una zona urbana muy transitada.

La persecución continuó hasta que el individuo abandonó la motocicleta e intentó escapar a pie. Los agentes, que mantenían un seguimiento cercano y adoptaban en todo momento las medidas de seguridad necesarias para evitar daños a terceros, lograron interceptarlo y proceder a su detención sin que se produjeran heridos.

El detenido será puesto a disposición de la autoridad judicial.

