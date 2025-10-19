Peligro en el parque Chona Madera: un árbol de gran tamaño cae durante la madrugada del sábado Un vecino denuncia la caída de un árbol protegido en el parque Chona Madera y advierte del riesgo de otro ejemplar inestable, mientras critica la inacción de las autoridades locales

El árbol que se desplomó en el Parque Chona Madera.

Alrededor de las 2.00 a.m. de este sábado, un árbol de gran tamaño se desplomó en el parque Chona Madera, ubicado en el barrio capitalino de Las Chumberas.

Afortunadamente, no hubo daños personales, ya que en ese momento no había nadie en la zona. Sin embargo, el incidente ha generado inquietud entre los vecinos, quienes recuerdan que el parque es frecuentado cada tarde por niños y familias que lo utilizan como espacio de ocio.

«El árbol cayó de madrugada, pero si hubiese sido durante el día, estaríamos hablando de una desgracia», lamentó un residente, visiblemente molesto por lo que considera una falta de prevención por parte de las autoridades.

Tras las quejas vecinales, la administración competente explicó que el ejemplar está catalogado como protegido, lo que impidía su tala y dificultando las labores de mantenimiento y seguridad.

Además, los vecinos advierten sobre otro árbol cercano que podría representar un riesgo similar, aumentando la preocupación por un posible nuevo incidente.

