La operación 'Calcetines' destapa una red de tráfico de droga en Lanzarote La Guardia Civil arresta a un hombre de 35 años en Playa Blanca | En el registro se hallaron además hachís, éxtasis, LSD y 7.000 euros en efectivo

CANARIAS7 Arrecife Lunes, 25 de agosto 2025, 12:48

La Guardia Civil detiene en Lanzarote a un hombre de 35 años acusado de un delito de tráfico de drogas, en el marco de la operación 'Calcetines'. La intervención se desarrolló el pasado 13 de agosto en Playa Blanca, municipio de Yaiza, y culminó con una importante incautación de sustancias estupefacientes.

Durante el registro practicado en la vivienda y el vehículo del detenido, autorizado por el Juzgado de Instrucción nº 3 de Arrecife, los agentes hallaron un kilogramo de cocaína de gran pureza, medio kilo de cocaína ya mezclada y 500 gramos de sustancias de corte. También se intervinieron varias básculas de precisión y material para empaquetar y preparar las dosis destinadas a la venta.

Además de la cocaína, los investigadores localizaron 200 gramos de hachís, pastillas de éxtasis, dosis de LSD y una considerable cantidad de Rivotril, un medicamento de la familia de las benzodiacepinas. La operación también permitió incautar más de 7.000 euros en efectivo, presuntamente procedentes del narcotráfico.

La investigación comenzó tras recibirse diversas informaciones sobre un intenso movimiento de compraventa de drogas en la zona, tanto a gran escala como al por menor. Los agentes pudieron confirmar estas actividades al detectar lo que comúnmente se conoce como«un pase», lo que condujo a la detención del sospechoso.

El arrestado fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción nº 3 de Arrecife el mismo 13 de agosto, decretándose su ingreso provisional en prisión.