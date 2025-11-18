Ola de incendios en Las Palmas de Gran Canaria: desalojan un edificio y arden varios contenedores, motos y un coche en menos de 24 horas Un fuego originado en contenedores se propagó a motos y cableado, obligando a desalojar un inmueble; no se registraron heridos | En las últimas horas también ardió un vehículo en un parking y se produjeron varios incendios en contenedores

Imagen de la fachada, el contenedor y las motos quemadas en Las Palmas de Gran Canaria.

Las Palmas de Gran Canaria Martes, 18 de noviembre 2025, 08:09 | Actualizado 09:07h.

Ola de incendios en Las Palmas de Gran Canaria. Un incendio originado durante la mañana de este martes en unos contenedores agravó la situación al propagarse a unas motos que estaban estacionadas cerca. El fuego alcanzó además el cableado de la fachada de un edificio cercano, lo que obligó a los bomberos a desalojar el inmueble de manera preventiva. A pesar de la intensidad de las llamas no se han registrado daños personales.

Los bomberos continúan a esta hora realizando labores de ventilación en al menos dos edificios afectados por el humo.

Incendios a última hora del lunes

Este incidente no ha sido el único registrado en la capital grancanaria originado por el fuego. A ultima hora del lunes ardió un vehículo en el parking de la urbanización Cinco Continentes y se produjo otro incendio en varios contenedores de la ciudad.