Momento de la detención del investigado en la operación Íncubo en la Policía Canaria.
Nueva detención en la operación Íncubo, que investiga la explotación sexual de menores

El operativo de la Policía Canaria ha permitido incautar nuevas evidencias mediante el registro en dos domicilios del investigado, quien pasará a disposición judicial

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Viernes, 10 de octubre 2025, 10:45

Comenta

La Policía Canaria ha detenido este jueves en Gran Canaria a uno de los investigados dentro de la operación Íncubo. Durante la actuación, los agentes procedieron al registro de dos domicilios relacionados con el individuo: su vivienda habitual y un domicilio familiar donde también pernoctaba. En ambas localizaciones se hallaron nuevas evidencias pendientes de analizar relacionadas con los hechos delictivos. El sujeto ha pasado este viernes a disposición judicial.

Este operativo da continuación al desarrollado en enero de 2025 por la Policía Canaria a instancias del Juzgado de Instrucción nº3 de Las Palmas de Gran Canaria, contra la captación de menores para la explotación sexual, inducción a la prostitución y tráfico de drogas. Como resultado del mismo fueron detenidas cuatro personas –dos de ellas continúan en prisión provisional desde entonces– y se llevaron a cabo cinco registros en diversos domicilios y trasteros, además de la incautación de siete vehículos.

Tras las primeras actuaciones, y una vez analizado el material incautado, en junio se practicaron otras cinco detenciones, con la posterior puesta en libertad de los investigados y la incautación de sus dispositivos móviles. El análisis de los dispositivos condujo a la detención, de nuevo, este jueves, de uno de los investigados.

Para este operativo, han colaborado las distintas unidades del Cuerpo General de la Policía Canaria: la Oficina de la Policía Judicial (OPJ); la Unidad de Prevención, Respuesta e Intervención (UPRI) –incluida su unidad canina–; el Grupo Operativo de Apoyo (GOA) y la Unidad de Seguridad Ciudadana (USEC).

