Vea la portada de CANARIAS7 de este jueves 25 de septiembre de 2025
Hospital Universitario Materno Infantil de Canarias. C7

Un niño de 7 años, grave, y su abuela, herida moderada tras la caída de un poste eléctrico en Firgas

Ocurrió a las 18.38 horas de este miércoles en la calle Barranquera Honda, después de que un camión se enganchara a sus cables y lo arrancara, el menor sufrió traumatismos de carácter grave

Efe

Las Palmas de Gran Canaria

Jueves, 25 de septiembre 2025, 08:30

Un niño de 7 años y su abuela han resultado herido con pronósticos grave y moderado, respectivamente, al caerles encima un poste eléctrico y telefónico en el municipio grancanario de Firgas después de que un camión se enganchara a sus cables y lo arrancara, ha informado el 112.

El siniestro ocurrió a las 18.38 horas de este miércoles en la calle Barranquera Honda, y el menor sufrió traumatismos de carácter grave, por lo que fue trasladado en una ambulancia medicalizada del SUC al Hospital Universitario Materno Infantil de Canarias.

Su abuela resultó afectada con traumatismos de carácter moderado y fue evacuada en una ambulancia de soporte vital básico del SUC al Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín.

Bomberos voluntarios de Firgas colaboraron con los recursos desplazados al lugar y la Guardia Civil se encargó de instruir el atestado.

