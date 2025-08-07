Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Imagen de la Avenida Saldar, lugar donde ocurrieron el trágico suceso.
Tragedia en Fuerteventura

Un niño de 13 años fallece al sufrir una caída con un patinete en Pájara

El suceso tuvo lugar sobre las 03.00 horas de la madrugada de este jueves, en la Avenida Saldar del citado municipio

EP

Las Palmas de Gran Canaria

Jueves, 7 de agosto 2025, 08:52

Un menor de 13 años ha fallecido en la madrugada de este jueves tras sufrir una caída con un patinete en Pájara, en la isla de Fuerteventura, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido sobre las 03.00 horas, en la Avenida Saldar del citado municipio, lugar hasta el que se trasladó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que, al llegar a la zona, comprobó que el niño estaba en parada cardiorrespiratoria, por lo que iniciaron las maniobras de reanimación básicas y avanzadas, pero no obtuvieron resultado y solo pudieron confirmar su muerte.

En el lugar del incidente también se personaron agentes de la Policía Local que instruyeron las diligencias correspondientes.

