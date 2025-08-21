Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Foto de archivo de SUC. C7

Un niño de 5 años en estado moderado al sufrir un ahogamiento en la piscina de un complejo hotelero de Tenerife

El pequeño fue trasladado en una ambulancia sanitarizada a Hospiten Sur

Ep

Las Palmas de Gran Canaria

Jueves, 21 de agosto 2025, 14:27

Un niño polaco de cinco años ha resultado afectado en estado moderado al sufrir un ahogamiento en la piscina de un complejo hotelero del municipio de Adeje (Tenerife), según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112.

Fue una llamada la que alertó de que habían rescatado a un menor con síntomas de ahogamiento de la piscina de un recinto hotelero y que precisaba de asistencia sanitarias.

Hasta el lugar acudió el Servicio de Urgencias Canario (SUC), cuyo personal asistió al pequeño, que presentó signos de ahogamiento de carácter moderado, por lo que fue estabilizado y trasladado en una ambulancia sanitarizada a Hospiten Sur.

Finalmente, agentes de la Policía Local de Adeje se hicieron cargo de instruir las diligencias correspondientes.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Estas son las 60 calles que se van a asfaltar en Las Palmas de Gran Canaria en las próximas semanas
  2. 2 Brote de salmonela en el Hospital Insular de Gran Canaria y en el Juan Carlos I con 11 afectados
  3. 3 Imprudencia en Gran Canaria: alertan de doce infracciones en la cumbre durante el aviso por riesgo de incendios
  4. 4 17 años del accidente de Spanair JK5022: «Mi hija querría que yo siguiera viviendo y aquí estoy»
  5. 5 La «odisea» de encontrar tres perros abandonados y que nadie te diga dónde llevarlos
  6. 6 700 docentes más en los centros educativos canarios el próximo curso
  7. 7 Pastel de calabacines y puerros, una receta súper fácil y deliciosa
  8. 8 Dunas de Maspalomas: la maravilla que casi nadie respeta y nadie vigila
  9. 9 Conducción temeraria en el Parque Nacional del Teide: la Guardia Civil sanciona a ocho turistas
  10. 10 El Rincón de Tenteniguada: tierra de aparceros, guindas y tajinastes

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Un niño de 5 años en estado moderado al sufrir un ahogamiento en la piscina de un complejo hotelero de Tenerife

Un niño de 5 años en estado moderado al sufrir un ahogamiento en la piscina de un complejo hotelero de Tenerife