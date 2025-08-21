Un niño de 5 años en estado moderado al sufrir un ahogamiento en la piscina de un complejo hotelero de Tenerife El pequeño fue trasladado en una ambulancia sanitarizada a Hospiten Sur

Un niño polaco de cinco años ha resultado afectado en estado moderado al sufrir un ahogamiento en la piscina de un complejo hotelero del municipio de Adeje (Tenerife), según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112.

Fue una llamada la que alertó de que habían rescatado a un menor con síntomas de ahogamiento de la piscina de un recinto hotelero y que precisaba de asistencia sanitarias.

Hasta el lugar acudió el Servicio de Urgencias Canario (SUC), cuyo personal asistió al pequeño, que presentó signos de ahogamiento de carácter moderado, por lo que fue estabilizado y trasladado en una ambulancia sanitarizada a Hospiten Sur.

Finalmente, agentes de la Policía Local de Adeje se hicieron cargo de instruir las diligencias correspondientes.

