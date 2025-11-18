Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Imagen de archivo de una ambulancia del SUC. C7

Una niña de 8 años herida de gravedad al sufrir un atropello en Las Palmas de Gran Canaria

El suceso tuvo lugar en la tarde de este pasado lunes en la Avenida de Escaleritas de la capital grancanaria

Ep

Las Palmas de Gran Canaria

Martes, 18 de noviembre 2025, 09:36

Una niña de 8 años ha resultado herida de gravedad al sufrir un atropello en Las Palmas de Gran Canaria, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

El incidente se produjo a las 19.26 horas de este lunes en la Avenida de Escaleritas de la capital grancanaria, lugar hasta el que se trasladó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que, al llegar a la zona, comprobó que la menor presentaba un traumatismo facial de carácter grave, por lo que fue trasladada en una ambulancia medicalizada al Hospital Universitario Materno Infantil de Canarias.

En el lugar del incidente también se personaron agentes de la Policía Local, que instruyeron las diligencias correspondientes.

