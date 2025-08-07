Una niña de 5 años grave tras sufrir un ahogamiento en la piscina de un complejo turístico en Fuerteventura La menor ha sido trasladada en helicóptero al Hospital Universitario Materno Infantil de Gran Canaria

Un menor de cinco años ha sido trasladado al Hospital Universitario Materno Infantil de Canarias tras sufrir un ahogamiento incompleto en la piscina de un complejo turístico situado en la Avenida de Gran Canaria, en el municipio de Pájara, Fuerteventura.

Los hechos ocurrieron en la tarde de este miércoles, cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 del Gobierno de Canarias recibió una llamada que alertaba sobre una niña rescatado en parada cardiorrespiratoria, con signos de ahogamiento.

El socorrista del complejo inició de inmediato las maniobras de reanimación cardiopulmonar, hasta la llegada de los servicios sanitarios del Servicio Canario de Salud (SCS), que continuaron con la atención médica.

Una vez estabilizado, el menor fue trasladado en una ambulancia medicalizada del SUC hasta el Hospital General de Fuerteventura, donde lo esperaba un helicóptero medicalizado para su traslado al centro hospitalario en Gran Canaria.

Agentes de la Guardia Civil instruyeron las diligencias correspondientes, mientras que efectivos de la Policía Local colaboraron en la intervención junto a los recursos desplazados.

