Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo de un helicóptero del SUC. C7

Una niña de 5 años grave tras sufrir un ahogamiento en la piscina de un complejo turístico en Fuerteventura

La menor ha sido trasladada en helicóptero al Hospital Universitario Materno Infantil de Gran Canaria

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Jueves, 7 de agosto 2025, 16:43

Un menor de cinco años ha sido trasladado al Hospital Universitario Materno Infantil de Canarias tras sufrir un ahogamiento incompleto en la piscina de un complejo turístico situado en la Avenida de Gran Canaria, en el municipio de Pájara, Fuerteventura.

Los hechos ocurrieron en la tarde de este miércoles, cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 del Gobierno de Canarias recibió una llamada que alertaba sobre una niña rescatado en parada cardiorrespiratoria, con signos de ahogamiento.

El socorrista del complejo inició de inmediato las maniobras de reanimación cardiopulmonar, hasta la llegada de los servicios sanitarios del Servicio Canario de Salud (SCS), que continuaron con la atención médica.

Una vez estabilizado, el menor fue trasladado en una ambulancia medicalizada del SUC hasta el Hospital General de Fuerteventura, donde lo esperaba un helicóptero medicalizado para su traslado al centro hospitalario en Gran Canaria.

Agentes de la Guardia Civil instruyeron las diligencias correspondientes, mientras que efectivos de la Policía Local colaboraron en la intervención junto a los recursos desplazados.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un niño de 13 años fallece al sufrir una caída con un patinete en Pájara
  2. 2 Las Palmas de Gran Canaria adjudicó contratos a una empresa que para Promoción no tiene «solvencia»
  3. 3 Sánchez en Lanzarote: un blindaje con mucha polémica
  4. 4 La oferta de Lopesan por los hoteles de Santana Cazorla supera en 1.000 euros a la de Martinón
  5. 5 Controlado el conato de incendio en Firgas, pero continúan los trabajos en la zona
  6. 6 El Estado no pagará 801.605 euros a Sagulpa por daños en el aparcamiento de San Bernardo
  7. 7 Tellado exige explicaciones a Carolina Darias por contratos en Las Palmas de Gran Canaria
  8. 8 Varias noches tórridas e infernales por la subida de las mínimas en Canarias
  9. 9 Condenan al SCS a pagar 273.157 euros por la amputación de las piernas a una niña de dos años
  10. 10 La UD Las Palmas deja pasar la bala de Jefté Betancor, que garantizará goles al Albacete

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Una niña de 5 años grave tras sufrir un ahogamiento en la piscina de un complejo turístico en Fuerteventura

Una niña de 5 años grave tras sufrir un ahogamiento en la piscina de un complejo turístico en Fuerteventura