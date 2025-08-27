Multados en Telde por pescar con fusil en las zonas costeras protegidas de Aguadulce y Tufia Los agentes de la Policía Local del municipio intervinieron las armas y las capturas realizadas antes de imponer la sanción a los infractores

Imágenes de las armas y capturas requisadas por la Policía Local de Telde.

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 27 de agosto 2025, 11:23 | Actualizado 11:32h.

Varios pescadores fueron sorprendidos por la Policía Local en Telde mientras practicaban pesca submarina con fusil. Concretamente, se encontraban realizando esta actividad ilegal entre las costas de Aguadulce y Tufia, dos zonas protegidas donde esta práctica está completamente prohibida para salvaguardar el bienestar del litoral del municipio y de su ecosistema marino.

Al interceptar a los infractores, los agentes intervinieron los fusiles de pesca y cuchillos empleados para realizar dicha actividad. Además, fueron requisados los pulpos y pescados capturados. Posteriormente, los autores fueron identificados y multados, ya que habían cometido una infracción grave al ser una zona costera protegida.

Según la ley 17/2003, de 10 de abril, de Pesca en Canarias, las multas pueden variar desde un mínimo de 300 euros hasta los 60.000 euros. Desde la Policía Local resaltan la importancia de cuidar y respetar nuestras costas y ecosistemas marinos.

