Multa a un pasajero que obligó a desviar un vuelo destino a Lanzarote por fumar, ir borracho e insultar a pasajeros

Ryanair, la aerolínea irlandesa de bajo coste, celebró el pasado miércoles la decisión del Tribunal Sheriff de Edimburgo de condenar a un pasajero que interrumpió en un vuelo de Edimburgo a Lanzarote el 5 de julio de 2024 poco después del despegue, al fumar, consumir su propio alcohol y abusar verbalmente de otros pasajeros a bordo.

Este pasajero fue uno de los tres indiciplinados cuyo comportamiento obligó a que este vuelo regresara a Edimburgo, causando que 6 tripulantes y 178 pasajeros, muchos de los cuales viajaban de vacaciones con sus familias, sufrieran una interrupción innecesaria. El Tribunal Sheriff de Edimburgo impuso a este pasajero una Orden de Trabajos Comunitarios y lo sentenció a 225 horas de servicio comunitario.

Ryanair aplaude esta sanción ejemplar por su compromiso a garantizar que todos los pasajeros y la tripulación viajen en un entorno cómodo y libre de estrés, sin interrupciones innecesarias. Ryanair tiene una estricta política de tolerancia cero hacia la mala conducta de los pasajeros y continuará tomando medidas para combatir este tipo de comportamientos en beneficio de la gran mayoría de pasajeros.

«Agradecemos la Orden de Trabajos Comunitarios de 225 horas de servicio comunitario impuesta a este pasajero por el Tribunal Sheriff de Edimburgo, lo que demuestra una de las muchas consecuencias que enfrentarán los pasajeros que interrumpen los vuelos como parte de la política de tolerancia cero de Ryanair«, declara un portavoz de Ryanair. »Esperamos que esta acción sirva para disuadir aún más el comportamiento disruptivo en los vuelos, para que pasajeros y tripulación puedan viajar en un entorno cómodo y respetuoso«, concluye.

