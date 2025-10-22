Una mujer herida moderada tras ser atropellada por un patinete en Las Palmas de Gran Canaria La afectada de 65 años tuvo que ser trasladada al Hospital Universitario Doctor Negrín

Europa Press Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 22 de octubre 2025, 11:19 | Actualizado 11:24h. Comenta Compartir

Una mujer de 65 años está herida moderada tras ser atropellada por un patinete sobre las 21.00 horas de este martes en la Calle Arco de Las Palmas de Gran Canaria, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112.

Hasta el lugar acudió el Servicio de Urgencias Canario (SUC), cuyo personal asistió y estabilizó a la afectada, que sufrió un traumatismo de carácter moderado y tuvo que ser trasladada en una ambulancia de soporte vital básico al Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín.

Por su parte, agentes de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria se han hecho cargo de instruir del atestado correspondiente.