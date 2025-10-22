Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo de unos patinetes. C7

Una mujer herida moderada tras ser atropellada por un patinete en Las Palmas de Gran Canaria

La afectada de 65 años tuvo que ser trasladada al Hospital Universitario Doctor Negrín

Europa Press

Las Palmas de Gran Canaria

Miércoles, 22 de octubre 2025, 11:19

Comenta

Una mujer de 65 años está herida moderada tras ser atropellada por un patinete sobre las 21.00 horas de este martes en la Calle Arco de Las Palmas de Gran Canaria, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112.

Hasta el lugar acudió el Servicio de Urgencias Canario (SUC), cuyo personal asistió y estabilizó a la afectada, que sufrió un traumatismo de carácter moderado y tuvo que ser trasladada en una ambulancia de soporte vital básico al Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín.

Por su parte, agentes de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria se han hecho cargo de instruir del atestado correspondiente.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Alertan del colapso de las urgencias hospitalarias en Canarias por mil camas ocupadas por pacientes con alta
  2. 2 Buscan a Ione de 13 años, desaparecido en Santa Cruz de Tenerife
  3. 3 Primer revés de NC: los concejales que se fueron a Primero Canarias no son tránsfugas
  4. 4 El novedoso cambio de la ayuda a domicilio: los barrios de Las Palmas de Gran Canaria serán atendidos por cuatro empresas
  5. 5 Carreteras cortadas y restricciones al tráfico en Gran Canaria hoy martes 21 de octubre
  6. 6 Muere Francisco Sánchez, fundador del Instituto de Astrofísica de Canarias
  7. 7 Se levanta el precinto municipal al Café Madrid
  8. 8 El Puerto de Las Palmas se prepara para la llegada de un gigante del mar que se abastecerá de 2.000 toneladas de combustible
  9. 9 El Louvre no es el único: Gran Canaria también vivió su propio robo de película
  10. 10 Colas mañaneras a las puertas del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria: el 40% de los ciudadanos realiza sus gestiones sin cita

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Una mujer herida moderada tras ser atropellada por un patinete en Las Palmas de Gran Canaria

Una mujer herida moderada tras ser atropellada por un patinete en Las Palmas de Gran Canaria