Una mujer resulta herida en una agresión entre vecinas en La Aldea de San Nicolás El ataque, ocurrido a las 20:10 horas en la zona de Los Espinos, terminó con la víctima trasladada al Hospital Doctor Negrín

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 24 de noviembre 2025, 22:15

A las 20:10 horas de este lunes, dos vecinas de mediana edad del municipio de La Aldea de San Nicolás protagonizaron un grave incidente en la zona de Los Espinos que acabó con la agresión con arma de una de ellas a la otra. Fuentes cercanas a la investigación confirmaron a CANARIAS7 que la víctima presentó varias heridas y fue trasladada consciente en una ambulancia del Servicio Canario de Salud (SUC) al Hospital Universitario Doctor Negrín, en Las Palmas de Gran Canaria.

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron agentes de la Policía Local, personal sanitario del SUC y efectivos de la Guardia Civil, quienes se encargaron de las diligencias necesarias.

Aunque este medio no ha podido confirmarlo oficialmente, todo apunta a que la presunta agresora fue detenida por la Guardia Civil.