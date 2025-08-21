Una mujer fallece y dos personas resultan heridas en un atropello en la TF-5 El siniestro ocurrió a primera hora de este jueves a la altura del puente de Somosierra en Santa Cruz de Tenerife

CANARIAS7 Santa Cruz de Tenerife Jueves, 21 de agosto 2025, 08:56 Comenta Compartir

Una mujer perdió la vida este jueves en un atropello registrado en la autopista TF-5, a la altura del puente de Somosierra, en sentido norte, en Santa Cruz de Tenerife. El suceso se produjo a las 06.59 horas, según confirmó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 del Gobierno de Canarias.

El personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC), desplazado al lugar con una ambulancia medicalizada y otra de soporte vital básico, solo pudo certificar el fallecimiento de la víctima debido a la gravedad de las lesiones que presentaba.

En el mismo incidente resultaron heridos el conductor y la copiloto de un turismo. Se trata de una mujer de 65 años que sufrió un traumatismo torácico de carácter moderado, salvo complicaciones, y un hombre de 67 años con cortes de carácter leve en un brazo. Ambos fueron trasladados en ambulancia al Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria.

Hasta la zona también se movilizaron efectivos de la Guardia Civil, la Policía Nacional y el Servicio de Mantenimiento de Carreteras del Cabildo de Tenerife. Los agentes se encargaron de regular el tráfico y de instruir las diligencias correspondientes, mientras que el personal de carreteras trabajó en la limpieza de la vía.

➡️El personal sanitario del #SUC solo pudo confirmar el fallecimiento de una mujer por lesiones incompatibles con la vida



➡️Otras dos personas resultaron heridas de diversa consideración



Más información⬇️https://t.co/7s7rUhGzGD — 112 Canarias (@112canarias) August 21, 2025