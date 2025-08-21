Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de las retenciones por el accidente en la TF-5. C7

Una mujer fallece y dos personas resultan heridas en un atropello en la TF-5

El siniestro ocurrió a primera hora de este jueves a la altura del puente de Somosierra en Santa Cruz de Tenerife

CANARIAS7

CANARIAS7

Santa Cruz de Tenerife

Jueves, 21 de agosto 2025, 08:56

Una mujer perdió la vida este jueves en un atropello registrado en la autopista TF-5, a la altura del puente de Somosierra, en sentido norte, en Santa Cruz de Tenerife. El suceso se produjo a las 06.59 horas, según confirmó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 del Gobierno de Canarias.

El personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC), desplazado al lugar con una ambulancia medicalizada y otra de soporte vital básico, solo pudo certificar el fallecimiento de la víctima debido a la gravedad de las lesiones que presentaba.

En el mismo incidente resultaron heridos el conductor y la copiloto de un turismo. Se trata de una mujer de 65 años que sufrió un traumatismo torácico de carácter moderado, salvo complicaciones, y un hombre de 67 años con cortes de carácter leve en un brazo. Ambos fueron trasladados en ambulancia al Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria.

Hasta la zona también se movilizaron efectivos de la Guardia Civil, la Policía Nacional y el Servicio de Mantenimiento de Carreteras del Cabildo de Tenerife. Los agentes se encargaron de regular el tráfico y de instruir las diligencias correspondientes, mientras que el personal de carreteras trabajó en la limpieza de la vía.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Estas son las 60 calles que se van a asfaltar en Las Palmas de Gran Canaria en las próximas semanas
  2. 2 Imprudencia en Gran Canaria: alertan de doce infracciones en la cumbre durante el aviso por riesgo de incendios
  3. 3 17 años del accidente de Spanair JK5022: «Mi hija querría que yo siguiera viviendo y aquí estoy»
  4. 4 La «odisea» de encontrar tres perros abandonados y que nadie te diga dónde llevarlos
  5. 5 Delvys Rodríguez aúpa a la ULPGC al ránking de Shanghái: «He participado en estudios de gran impacto»
  6. 6 Conducción temeraria en el Parque Nacional del Teide: la Guardia Civil sanciona a ocho turistas
  7. 7 Viera todavía no está para jugar y Jesé ya espera entrar en acción en Córdoba
  8. 8 Dunas de Maspalomas: la maravilla que casi nadie respeta y nadie vigila
  9. 9 La Virgen del Pino lucirá el manto celeste recién restaurado
  10. 10 700 docentes más en los centros educativos canarios el próximo curso

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Una mujer fallece y dos personas resultan heridas en un atropello en la TF-5

Una mujer fallece y dos personas resultan heridas en un atropello en la TF-5