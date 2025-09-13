Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Una mujer en estado crítico tras ser rescatada de un incendio en su vivienda en Las Palmas de Gran Canaria

Las Palmas de Gran Canaria

Sábado, 13 de septiembre 2025, 11:51

Una mujer de 57 años se encuentra en estado crítico tras ser rescatada inconsciente del interior de una vivienda afectada por un incendio en la carretera a Los Hoyos, en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria. El suceso ocurrió a la 01.50 horas de la madrugada del sábado 13 de septiembre, según ha confirmado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias.

El 112 recibió una alerta en la que se informaba de un incendio en un inmueble que generaba una gran cantidad de humo. De inmediato, se activaron los recursos de emergencia necesarios, incluyendo al Servicio de Urgencias Canario (SUC), los Bomberos de Las Palmas de Gran Canaria, Policía Local y Policía Nacional.

Efectivos del Servicio de Extinción de Incendios lograron rescatar a la mujer, que se encontraba inconsciente en el interior de la vivienda. Una vez extinguida la llama y ventilado el inmueble, el personal sanitario del SUC asistió a la afectada en el lugar. Tras ser estabilizada, fue trasladada en estado crítico en una ambulancia medicalizada al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria.

El 112 ha recalcado la coordinación entre los distintos servicios movilizados durante la emergencia, subrayando que fueron necesarias dos ambulancias de soporte vital avanzado y una de soporte vital básico para atender la situación.

Mientras tanto, la Policía Local y la Policía Nacional colaboraron con los equipos de emergencia y realizaron los informes correspondientes para esclarecer las causas del incendio.

