Imágenes del personal del SUC y bomberos de Gran Canaria. C7
Accidente vial en Ingenio

Una mujer y dos niños, de 5 y 7 años, resultan heridos tras volcar su coche en el barranco de Guayadeque

Los tres ocupantes lograron salir por sus propios medios y fueron atendidos por el SUC con heridas de diversa consideración antes de ser trasladados a centros hospitalarios

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Jueves, 7 de agosto 2025, 09:40

Una mujer y dos niños, de 5 y 7 años, han resultado heridos de diversa consideración tras el vuelco de su vehículo por el barranco de Guayadeque, en Ingenio (Gran Canaria), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido en la tarde de este miércoles en la carretera GC-103, a la altura del citado barranco, lugar hasta el que se trasladó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) y al llegar pudieron comprobar que los tres afectados habían salido por sus propios medios.

Seguidamente asistieron a la mujer que, en el momento inicial, presentaba traumatismo craneal de carácter moderado, por lo que fue trasladada en una ambulancia al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria.

Asimismo asistieron al menor de 5 años, ya que presentaba diversos traumatismos de carácter moderado, mientras que el niño de 7 años tenía policontusiones de carácter leve, por lo que ambos fueron trasladados en ambulancias al Hospital Universitario Materno Infantil de Canarias.

En el lugar del incidente también se personaron efectivos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria que aseguraron el vehículo y colaboraron los recursos sanitarios.

Por su parte, agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil se hicieron cargo de las diligencias correspondientes.

