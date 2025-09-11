Una mujer de 75 años, en estado grave tras ser atropellada en Tafira Presenta politraumatismos y ha sido trasladada al Hospital Doctor Negrín

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 11 de septiembre 2025, 17:20 | Actualizado 17:29h.

Una mujer de 75 años ha sido atropellada esta tarde en la carretera GC-110 a la altura de Tafira, en Gran Canaria, y ha sido trasladada en estado grave al Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín.

El accidente se ha producido poco antes de las 15.00 horas a la altura del Jardín Canario. La víctima pesenta politraumatismos de carácter grave, según informa el Servicio de Urgencias Canario (SUC).

Tras recibir la alerta, el SUC movilió dos ambulancias de soporte vital avanzado y una ambulancia de soporte vital básico, además de activar a la Guardia Civil, que realizó el atestado.