Imagen del coche tras el atropello.
C7

Una mujer de 75 años, en estado grave tras ser atropellada en Tafira

Presenta politraumatismos y ha sido trasladada al Hospital Doctor Negrín

Las Palmas de Gran Canaria

Jueves, 11 de septiembre 2025, 17:20

Una mujer de 75 años ha sido atropellada esta tarde en la carretera GC-110 a la altura de Tafira, en Gran Canaria, y ha sido trasladada en estado grave al Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín.

El accidente se ha producido poco antes de las 15.00 horas a la altura del Jardín Canario. La víctima pesenta politraumatismos de carácter grave, según informa el Servicio de Urgencias Canario (SUC).

Tras recibir la alerta, el SUC movilió dos ambulancias de soporte vital avanzado y una ambulancia de soporte vital básico, además de activar a la Guardia Civil, que realizó el atestado.

