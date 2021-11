Dos muertos en un tiroteo entre clanes rivales en un cementerio de Valencia

El día de Todos los Santos, la jornada de acudir al cementerio, se ha producido un tiroteo en el camposanto de la localidad valenciana de Torrent. Fuentes policiales confirmaban inicialmente que había «varias personas con impactos de bala», incluso indicaban que un varón de 80 años ha recibido un disparo por la espalda y su estado es «grave». Minutos más tarde se ha indicado que la reyerta ha dejado dos muertos, uno por heridas de bala y el otro, ajeno a la riña, por un infarto.

El tiroteo se ha producido tras una pelea entre clanes rivales. Hasta el lugar de los hechos han acudido varias patrullas de la Policía Local de Torrent y de la Policía Nacional, así como dos ambulancias del SAMU y otras dos con soporte vital básico.

Los alrededores del cementerio parroquial de Torrent. Las sirenas de los vehículos policiales ululan entre los gritos desgarradores de una mujer, posiblemente familiar de alguna de las víctimas mortales.

La Policía Local y la Nacional, junto a Protección Civil, han cortado el acceso al camposanto al que se dirigían los torrentinos a visitar a sus seres fallecidos. Todo son comentarios y preguntas al aire. « ¿Entonces no podemos ir al cementerio?«, pregunta una mujer a un policía local sin bajar del coche. »¿Y está tarde?« El agente le contesta que no lo sabe, que ha sucedido «un hecho muy grave» pero que no le puede decir más.

Otro agente le comenta a un compañero que esto «va a acabar mal». No se refiere al cementerio, sino a la venganza que pueda llegar más tarde, en otro lugar. Y mientras coches y coches, decenas de ellos desfilan por la rotonda de acceso al cementerio sin poder entrar al aparcamiento.

Otros enfrentamientos

No es la primera vez que ocurre un suceso similar en Torrent. En 2016 otro enfrentamiento ocurrido en el mes de febrero se saldó con cuatro heridos entre dos familias en el barrio del Chenillet. En aquella ocasión la actuación policía evitó que una multitud linchara a uno de los sospechosos de partticipar en un tiroteo a un hombre y a su hijo. Aquellos hechos ya fueron juzgados con la absolución de tres varones por no poder probar que fueron autores de los disparos.

Los dos clanes protagonistas del incidente de este lunes ya se habían ya enfrentado en febrero de 2016. Uno de ellos el de los 'Bocanegra', residen en el barrio del Chenillet a 50 metros de distancia del otro. En 2018 también protagonizaron otro incidente en el camposanto el 1 de noviembre. Al llegar los agentes todo había terminado y solo pudieron constatar que entre ambas familias se habían amenazado mutuamente.