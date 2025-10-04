Muere tras volcar su coche y quedar atrapado en el interior en Fuerteventura
El trágico accidente se produjo pasada la medianoche y los servicios de emergencia no pudieron salvar la vida del conductor
Las Palmas de Gran Canaria
Sábado, 4 de octubre 2025, 11:03
Un conductor falleció durante la madrugada de este sábado tras volcar su turismo y quedar atrapado en su interior en la vía FV-104, a su paso por el Parque Holandés y en dirección Puerto del Rosario (Fuerteventura).
Según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112, Bomberos de La Oliva se hicieron cargo de liberar al varón para que fuera asistido por el Servicio de Urgencias Canario (SUC).
No obstante, los recursos sanitarios no pudieron hacer nada por salvar al hombre, puesto que presentaba lesiones incompatibles con la vida, y se vieron obligados a confirmar su fallecimiento.
Por último, agentes de la Guardia Civil se hicieron cargo de instruir las diligencias correspondientes.