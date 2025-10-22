Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Muere un operario de carretera atropellado en Adeje

Un trabajador de 57 años pierde la vida tras ser atropellado mientras trabajaba en la TF-1, a la altura de Fañabé

CANARIAS7

CANARIAS7

Santa Cruz de Tenerife

Miércoles, 22 de octubre 2025, 10:30

Comenta

Un hombre de 57 años, operario de carretera, ha fallecido por atropello en la autovía TF-1 en el término municipal de Adeje, ha informado el Centro Coordinador de Emergencias 112.

El atropello se produjo a las 23.11 horas del martes a la altura de Fañabé, en sentido sur, y el personal que se desplazó al lugar del Servicio Canario de Urgencias no pudo hacer nada por su vida.

Sus lesiones eran «incompatibles con la vida», por lo que solo pudieron confirmar el fallecimiento.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Alertan del colapso de las urgencias hospitalarias en Canarias por mil camas ocupadas por pacientes con alta
  2. 2 Buscan a Ione de 13 años, desaparecido en Santa Cruz de Tenerife
  3. 3 Primer revés de NC: los concejales que se fueron a Primero Canarias no son tránsfugas
  4. 4 El novedoso cambio de la ayuda a domicilio: los barrios de Las Palmas de Gran Canaria serán atendidos por cuatro empresas
  5. 5 Carreteras cortadas y restricciones al tráfico en Gran Canaria hoy martes 21 de octubre
  6. 6 Muere Francisco Sánchez, fundador del Instituto de Astrofísica de Canarias
  7. 7 Se levanta el precinto municipal al Café Madrid
  8. 8 El Puerto de Las Palmas se prepara para la llegada de un gigante del mar que se abastecerá de 2.000 toneladas de combustible
  9. 9 El Louvre no es el único: Gran Canaria también vivió su propio robo de película
  10. 10 Colas mañaneras a las puertas del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria: el 40% de los ciudadanos realiza sus gestiones sin cita

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Muere un operario de carretera atropellado en Adeje

Muere un operario de carretera atropellado en Adeje