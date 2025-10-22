Muere un operario de carretera atropellado en Adeje Un trabajador de 57 años pierde la vida tras ser atropellado mientras trabajaba en la TF-1, a la altura de Fañabé

CANARIAS7 Santa Cruz de Tenerife Miércoles, 22 de octubre 2025, 10:30

Un hombre de 57 años, operario de carretera, ha fallecido por atropello en la autovía TF-1 en el término municipal de Adeje, ha informado el Centro Coordinador de Emergencias 112.

El atropello se produjo a las 23.11 horas del martes a la altura de Fañabé, en sentido sur, y el personal que se desplazó al lugar del Servicio Canario de Urgencias no pudo hacer nada por su vida.

Sus lesiones eran «incompatibles con la vida», por lo que solo pudieron confirmar el fallecimiento.