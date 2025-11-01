Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Directo Lotería Nacional, sorteo de hoy en directo: comprobar resultados del sábado 1 de noviembre
Atropello mortal en Lanzarote

Muere una mujer de 74 años atropellada por un camión en el centro de Arrecife

El trágico suceso tuvo lugar entre las calles Chile y Cienfuegos, en las inmediaciones de Hermanos Zerolo, cuando un camión arrolló a la víctima | Los servicios de emergencia intentaron reanimarla sin éxito

CANARIAS7

CANARIAS7

Arrecife

Sábado, 1 de noviembre 2025, 11:42

Comenta

Una mujer de 74 años ha fallecido en la mañana de este sábado tras ser atropellada por un camión en pleno centro de Arrecife. El accidente se produjo sobre las 10.00 horas, entre las calles Chile y Cienfuegos, en las inmediaciones de Hermanos Zerolo, cerca de la zona conocida como Cuatro Esquinas.

Hasta el lugar se desplazaron de inmediato efectivos de la Policía Local de Arrecife y personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario (SUC), que asistieron a la víctima y trataron de reanimarla durante varios minutos, sin lograr salvar su vida.

La Policía Local se ha hecho cargo de las diligencias para esclarecer las circunstancias del atropello.

