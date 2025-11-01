Muere una mujer de 74 años atropellada por un camión en el centro de Arrecife

CANARIAS7 Arrecife Sábado, 1 de noviembre 2025, 11:42 Comenta Compartir

Una mujer de 74 años ha fallecido en la mañana de este sábado tras ser atropellada por un camión en pleno centro de Arrecife. El accidente se produjo sobre las 10.00 horas, entre las calles Chile y Cienfuegos, en las inmediaciones de Hermanos Zerolo, cerca de la zona conocida como Cuatro Esquinas.

Hasta el lugar se desplazaron de inmediato efectivos de la Policía Local de Arrecife y personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario (SUC), que asistieron a la víctima y trataron de reanimarla durante varios minutos, sin lograr salvar su vida.

La Policía Local se ha hecho cargo de las diligencias para esclarecer las circunstancias del atropello.

