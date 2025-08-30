Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Imagen del empresario Miguel Peláez Castillo. C7
Obituario

Muere Miguel Peláez Castillo, un empresario comprometido con el desarrollo de Gran Canaria

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Sábado, 30 de agosto 2025, 09:16

A los 90 años falleció el pasado jueves en la capital grancanaria el empresario Miguel Peláez Castillo. Su nombre queda unido al de aquellos empresarios que desde finales de los años 60, 70 y 80 del pasado siglo contribuyeron al desarrollo socioeconómico de Gran Canaria y de las islas en general, como pilares que fueron en las actividades de la construcción, un negocio que floreció vinculado en gran medida a la expansión del turismo y la necesidad de dotar a las islas de infraestructuras.

Nacido en Granada y criado en gran medida en Málaga, en los 60 se trasladó a Gran Canaria en compañía de su esposa, Luisa Fernanda Cruz Alcaide. Lo que empezó siendo un viaje de vacaciones se convirtió en el inicio de una vida en la isla, con negocios de importación y distribución de cerámica y otros materiales, y poco después también con una empresa de construcción.

En el tanatorio, donde quedó instalada la capilla ardiente, muchos lo recordaban como un empresario generoso con sus trabajadores, siempre preocupado por el bienestar de quienes lo rodeaban y por la calidad en el servicio de las empresas que puso en pie. Ese compromiso con la excelencia le llevó a ser reconocido en dos ocasiones con el galardón de Mejor Empresario en el archipiélago.

A las 20.30 horas se procedió este viernes a la incineración de sus restos mortales. CANARIAS7 traslada sus condolencias a sus familiares, en especial a su viuda, sus tres hijos (Belén, María del Mar y Luis Miguel), nietos y su hermano José Luis.

Descanse en paz.

