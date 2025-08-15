Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Lugar donde se produjo el impacto. C7

Muere un joven motorista en Arrecife

En la colisión contra un inmueble resultó herido de gravedad un segundo viajero

José R. Sánchez López

Arrecife

Viernes, 15 de agosto 2025, 11:52

Un joven de 26 años de edad perdió la vida a última hora del pasado jueves en Arrecife, a consecuencia de un percance de tráfico en la calle Río Grande, en el barrio de La Vega, en el que resultó herido de extrema gravedad un segundo ocupante de la moto que impactó de lleno contra la fachada de un inmueble; según fuentes del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del Gobierno de Canarias, así como del Consorcio de Emergencias de Lanzarote.

El terrible siniestro, por causas que se investigan, tuvo registro a las 23.32 horas. Una de las víctimas falleció en el mismo lugar del percance, siendo infructuosos los intentos de recuperación practicados por el personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) desplazados al lugar. La segunda persona siniestrada, de 21 años de edad, según el parte de fuentes oficiales, en el momento inicial de la asistencia fue tratada por politraumatismos de carácter grave, siendo trasladada esta víctima, en estado crítico, al Hospital Doctor José Molina Orosa.

Por parte del SUC se contó con una ambulancia medicalizada y dos ambulancias de soporte vital básico. Además, en el servicio se contó con presencia de agentes de la Policía Local de Arrecife y de la Policía Nacional, quienes se encargaron de ordenar el tráfico y de concretar el oportuno atestado del siniestro.

Los jóvenes siniestrados impactaron contra una pared y una ventana de un local comercial, que resultó destrozada. Bomberos del Consorcio de Emergencias de Lanzarote, ya entrada la madrugada del viernes, se encargaron de tapar la ventana, con la instalación de una chapa con tornillos, para evitar daños a causa de algún cristal a los transeúntes que frecuenten la calle donde se tuvo que lamentar el luctuoso incidente.

