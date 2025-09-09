Muere una joven de 32 años presuntamente intoxicada por su madre Las primeras pesquisas apuntan a que le hizo inhalar gases y luego intentó quitarse ella también la vida

Imagen de archivo de una calle en la capital palmera.

Efe Las Palmas de Gran Canaria Martes, 9 de septiembre 2025, 10:40 Comenta Compartir

El juzgado de guardia de Santa Cruz de La Palma ha incoado este martes diligencias previas por un presunto delito de homicidio en el municipio palmero de Breña Alta después de que una madre presuntamente matara a su hija de 32 años al hacerle inhalar gases tóxicos.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), las primeras pesquisas apuntan a que la inhalación de gases fue provocada por la progenitora, que se encuentra hospitalizada tras supuestamente intentar quitarse la vida del mismo modo.

Los hechos sucedieron durante la madrugada del martes y el TSJC ha apuntado que ampliará los datos cuando avance la investigación.