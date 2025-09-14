Muere un joven en un accidente de moto en Tenerife El hombre de 27 años sufrió el siniestro en Guía de Isora cuando circulaba por la avenida de la Constitución

Imagen de la avenida de la Constitución, en Guía de Isora.

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 14 de septiembre 2025, 12:26

Un hombre de 27 años perdió la vida en la tarde de este sábado tras sufrir un accidente de tráfico mientras circulaba con su motocicleta por la venida de la Constitución, en el municipio tinerfeño de Guía de Isora.

El suceso se produjo a las 18.26 horas, momento en el que el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 del Gobierno de Canarias recibió una alerta en la que se informaba de que el motorista precisaba asistencia sanitaria urgente.

De inmediato, el 1-1-2 activó los recursos de emergencia necesarios, desplazándose al lugar una ambulancia de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario (SUC), así como un médico y un enfermero del Centro de Salud de Guía de Isora. A pesar de los esfuerzos, el personal sanitario solo pudo confirmar el fallecimiento del joven debido a la gravedad de las lesiones sufridas en el accidente.

Agentes de la Policía Local se hicieron cargo de las diligencias correspondientes y elaboraron el atestado para esclarecer las circunstancias del siniestro.