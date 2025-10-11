Muere un hombre al chocar su coche contra una guagua en Tuineje En el accidente también ha resultado herido el guagüero

Un conductor de 39 años de un turismo ha fallecido este sábado en Tuineje (Fuerteventura) al chocar contra una guagua en Tuineje cuyo chófer, de 33 años, ha resultado herido moderado, ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del Gobierno de Canarias (1-1-2). El accidente, una colisión fronto-lateral, según las alertas recibidas por el 1-1-2, ha ocurrido en la vía FV-20.

Según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias en un comunicado, el personal del SUC que se desplazó al lugar del suceso confirmó el fallecimiento del conductor del turismo y asistió al chófer de la guagua, antes de su traslado al Hospital General de Fuerteventura.

Al lugar del suceso también se desplazaron efectivos de los bomberos y de la Guardia Civil, que al igual que el SUC, fueron activados por el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad tras recibir a las 06.08 horas varias alertas en las que se informaba de una colisión fronto-lateral entre un turismo y una guagua.

