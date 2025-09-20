Muere un hombre atropellado por su tractor en una zona rural de Pájara Jornada entre amarga y agridulce en la isla majorera. Frente al luctuoso accidente, una senderista sí pudo ser rescatada en Ajuí

CANARIAS7 Pájara Sábado, 20 de septiembre 2025, 19:48

Un hombre falleció ayer por la tarde en Toto, en el municipio de Pájara, en Fuerteventura, tras ser atropellado por el propio tractor que conducía, según publica el periódico digital Noticias Fuerteventura.com. El suceso tuvo lugar sobre las 13.45 horas y pese a que el Cecoes movilizó sobre la marcha a los correspondientes servicios sanitarios, estos solo pudieron certificar su muerte tras comprobar que la víctima «presentaba lesiones incompatibles con la vida».

Por los datos apuntados en el diario digital majorero, el accidente tuvo lugar en las cercanías del Puente de San Antonio, en una zona rural de Toto, en el Valle de Esque. Resultó atropellado por el tractor mientras trabajaba, pero este periódico no ha podido averiguar cómo se produjo.

Al lugar de los hechos acudieron efectivos de los bomberos, de la Guardia Civil y de la Policía Local de Pájara.

También en Fuerteventura, y en el mismo municipio, tuvo lugar otro suceso que, sin embargo, se resolvió con un rescate que permitió poner a la víctima a salvo. Se trata del rescate en helicóptero de una mujer de unos 70 años que se vio en apuros en un sendero de difícil acceso de la zona de Ajuy, en torno al mediodía de ayer sábado, según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad regional 112.

Según informa EFE, efectivos del cuerpo de Bomberos de Pájara y agentes de la Policía Local colaboraron en la asistencia a la afectada, que presentaba dificultad respiratoria y no podía continuar su marcha, como precisaba un comunicado del 112.

La mujer fue finalmente evacuada de la zona en un helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento del Gobierno de Canarias. Primero localizó a la afectada, la rescató con la colaboración de los bomberos y de la Policía Local y luego la condujo a las inmediaciones del Hospital General de Fuerteventura. Aterrizó en su helisuperficie y la pusieron en manos de personal del Servicio de Urgencias Canario que la auxilió y la acercó hasta los servicios sanitarios.