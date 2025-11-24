Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Imagen de un accidente de tráfico en la avenida Rafael Cabrera. C7

Un motorista resulta herido tras chocar contra un turismo en Las Palmas de Gran Canaria

El motorista, de 36 años, ha sufrido policontusiones de carácter moderado

Efe

Las Palmas de Gran Canaria

Lunes, 24 de noviembre 2025, 15:32

Un motorista, de 36 años de edad, ha resultado herido este lunes en un accidente de tráfico registrado, en Las Palmas de Gran Canaria después de que su moto colisionase contra un turismo, según ha informado el 112.

El suceso ha tenido lugar en la Avenida Rafael Cabrera de la capital grancanaria hacia las 9:45 horas.

Como consecuencia del accidente, el motorista ha sufrido policontusiones de carácter moderado y ha sido trasladado al Hospital Perpetuo Socorro.

